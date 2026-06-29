Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes İhlalleri - Son Dakika
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Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes İhlalleri

29.06.2026 12:18
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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu belirtti.

Hizbullah, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırı ve patlamalarla ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtirken, İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait komuta merkezlerini hedef aldığını iddia etti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerinin devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Nebatiye kenti ile kentin Meyfedun beldesindeki iki binaya hava saldırıları düzenlendiği, Furun beldesinin de insansız hava aracıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Taybe ve Haddasa beldelerinde bazı konutları, Sur kentindeki Mecdel Zun beldesinde de bir evi patlattığı kaydedildi.

İhlaller kapsamında İsrail ordusunun Burç Kalavay ve Beraşit beldelerinde sivillerin yakınına ses bombaları attığı, Yukarı Nebatiye ve Kefertebnit beldelerinin üzerine de şüpheli cisimler bıraktığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail ordusunun saldırılarının ateşkesin "açık ihlali" olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu ihlalleri izliyor, kayıt altına alıyor ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail açıklaması

İsrail ordusu, dün gece ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve ona bağlı Meyfedun beldesine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarının "güvenlik bölgesi" adı altında işgal edilen bölgelerde konuşlu İsrail birliklerine yönelik Hizbullah saldırılarına karşı yapıldığı ileri sürüldü.

Hava saldırılarında Hizbullah'a ait 3 komuta merkezinin yanı sıra bir roket rampasının da imha edildiği iddia edildi.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah ve İsrail Arasında Ateşkes İhlalleri - Son Dakika

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