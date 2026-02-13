Hızır Ayı\'nda Lokma İkramı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hızır ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Kaymakamlık tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Bu kapsamda hazırlanan lokmalar, dua edilmesinin ardından vatandaşlara ikram edildi.
Programa, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkan Vekili Uğur Oğuz Köse, Kırklar Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
