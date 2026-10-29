Hızlı kilo verenlere kilogram başına 1-1,5 gram protein önerildi - Son Dakika
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Hızlı kilo verenlere kilogram başına 1-1,5 gram protein önerildi

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Prof. Dr. Özlem Su Küçük, hızlı kilo verenlerin kas kaybını önlemesi için kilogram başına 1-1,5 gram protein alması gerektiğini söyledi. Kilo kaybı yüzde çökme ve sarkmaya yol açan 'Ozempic yüzüne' neden olabiliyor; Küçük'e göre estetik işlemler uzman hekimlerce yapılmalı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, zayıflama iğneleriyle hızlı kilo veren kişilerin kas kütlesini korumak ve ciltte oluşabilecek değişimleri azaltmak için günlük kilogram başına 1 ile 1,5 gram protein alması gerektiğini belirtti.

Türk Dermatoloji Derneğince düzenlenen 34. Ulusal Dermatoloji Kongresi için Antalya'ya gelen Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo verme amacıyla kullanılan enjeksiyon tedavilerinin son yıllarda yaygınlaştığını söyledi.

Bu ilaçların hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Küçük, hızlı kilo kaybının yağ dokusunun yanı sıra kas kütlesini de azaltabildiğine dikkati çekti.

Küçük, yüzdeki yağ dokusunun azalmasının yanaklarda çökme, göz altlarında çukurlaşma, mor halkalar, kırışıklıklar ve yüz ile boyun bölgesinde sarkmalara yol açabildiğini ifade etti.

Halk arasında "Ozempic yüzü" olarak adlandırılan bu görünümün önüne geçmek için sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine işaret eden Küçük, "Hızlı kilo verme sürecinde günlük olarak kilogram başına 1 ile 1,5 gram protein alınması lazım." dedi.

Prof. Dr. Küçük, kas kütlesinin korunması için direnç egzersizlerinin yapılması ve yeterli su tüketilmesinin de önemli olduğunu belirterek, besin takviyelerinin ise uzman önerisiyle kullanılması gerektiğini kaydetti.

Estetik işlemler uzman hekimlerce yapılmalı

Hızlı kilo kaybının ardından yüzde belirgin sarkma ve kırışıklıklar oluşması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulabileceğine işaret eden Küçük, gerekli görüldüğünde PRP ve dolgu gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini bildirdi.

Estetik işlemlerin uzman hekimler tarafından, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanması gerektiğini vurgulayan Küçük, yetkin olmayan kişilere başvurulmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Küçük, kontrolsüz bitkisel ürün ve vitamin takviyesi kullanımının cilt reaksiyonlarına, ilaç etkileşimlerine ve karaciğer ile böbreklerde olumsuz etkilere neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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