Hızlı Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı gittiği anların videosunu hesabında paylaşan sürücünün M.F.Y. olduğunu belirledi.
Polis merkezine götürülen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 55 bin lira ceza kesildi.
M.F.Y'nin sürücü belgesine de 90 günlüğüne el konuldu.
