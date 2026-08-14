Hızlı Tren Hedefi: 27 İl - Son Dakika
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Hızlı Tren Hedefi: 27 İl

Hızlı Tren Hedefi: 27 İl
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2028'e kadar hızlı trenle bağlanan il sayısını 27'ye çıkaracaklarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, demir yolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

'114 MİLYON YOLCU TAŞIDIK'

Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demir yollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik" dedi.

Uraloğlu, yalnızca yeni demir yolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını, mevcut altyapıyı da kapsamlı bir dönüşümden geçirdiklerini işaret ederek, "Devraldığımız bütün demir yolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demir yolu ağına dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

'HATLARIMIZIN YAPIMLARINI SÜRDÜRÜYORUZ'

Yeni hızlı tren ve demir yolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğini de belirten Uraloğlu, "Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz" dedi.

Uraloğlu, hızlı tren ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızlı Tren Hedefi: 27 İl - Son Dakika

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