HKP'den Hayat Pahalılığına Tepki

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Kızılay'da yaptıkları açıklamada hayat pahalılığına tepki göstererek işçiler ve emekliler için insanca yaşam ücreti talep etti.

HKP Ankara İl Örgütü üyeleri, hayat pahalılığına karşı Kızılay İzmir Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Parti üyeleri, "İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son", "Zam, zam, zam; ucuzluk ne zaman?", "Emekliler geçinemiyor", "İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz", "Taksitle yaşayıp borçlu ölüyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı da protesto edilerek, "Katil ABD ve siyonist İsrail, İran'ı bombalıyor. Katil ABD, ülkemizden ve Orta Doğu'dan defol" denildi.

HKP'li işçiler adına konuşan Mehmet Kuşçu, neredeyse iğneden ipliğe her şeye peş peşe zam yapıldığını, ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretlerinin yüzde 18,95 oranında zamlandığını, akaryakıta, köprü ve otoyol ücretlerine, hastane ve ilaç katkı paylarına da çeşitli oranlarda zamlar geldiğini, pazarda, manavda fiyatların zaten her gün arttığını söyledi.

Kuşçu, şunları kaydetti:

"Çalışanların, emeklilerin maaşları ve açlık-yoksulluk sınırları ortadayken AKP'gillere mensup kişiler halkımızla dalga geçercesine sözler sarf etmektedir. Gaziosmanpaşa AKP Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, 'Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor' diyor. AKP'nin Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz. En çok oy aldığımız kitle bu ülkede garibanlar, haklarını bize helal etsinler' diyerek yaptıkları halk düşmanlığı için bir de helallik istiyor."

Halkın Kurtuluş Partisi olarak halkımızın bu yoksulluk ve pahalılık cehenneminden kurtulup refah içerisinde yaşaması için mücadele ediyoruz. Asgari ücreti sefalet ücreti olmaktan çıkarıp insanca yaşanacak bir ücrete yükseltecek yegane parti HKP'dir. Partimizin programında yazdığı gibi: 'Halkın Kurtuluş Partisi öncülüğünde kurulacak halk iktidarında asgari ücret; normal geçim endeksinden aşağı düşmeyecek. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek.' Yani bugünkü verilerle asgari ücret en az 103 bin TL'den az olmamalıdır."