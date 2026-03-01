HKP'den Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HKP'den Hayat Pahalılığına Tepki

01.03.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HKP, Kızılay'da açıkladı: İşçiler ve emekliler için insanca yaşam ücreti talep ediyorlar.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Kızılay'da yaptıkları açıklamada hayat pahalılığına tepki göstererek işçiler ve emekliler için insanca yaşam ücreti talep etti.

HKP Ankara İl Örgütü üyeleri, hayat pahalılığına karşı Kızılay İzmir Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Parti üyeleri, "İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son", "Zam, zam, zam; ucuzluk ne zaman?", "Emekliler geçinemiyor", "İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz", "Taksitle yaşayıp borçlu ölüyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Basın açıklamasında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı da protesto edilerek, "Katil ABD ve siyonist İsrail, İran'ı bombalıyor. Katil ABD, ülkemizden ve Orta Doğu'dan defol" denildi.

HKP'li işçiler adına konuşan Mehmet Kuşçu, neredeyse iğneden ipliğe her şeye peş peşe zam yapıldığını, ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretlerinin yüzde 18,95 oranında zamlandığını, akaryakıta, köprü ve otoyol ücretlerine, hastane ve ilaç katkı paylarına da çeşitli oranlarda zamlar geldiğini, pazarda, manavda fiyatların zaten her gün arttığını söyledi.

Kuşçu, şunları kaydetti:

"Çalışanların, emeklilerin maaşları ve açlık-yoksulluk sınırları ortadayken AKP'gillere mensup kişiler halkımızla dalga geçercesine sözler sarf etmektedir. Gaziosmanpaşa AKP Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, 'Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor' diyor. AKP'nin Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz. En çok oy aldığımız kitle bu ülkede garibanlar, haklarını bize helal etsinler' diyerek yaptıkları halk düşmanlığı için bir de helallik istiyor."

Halkın Kurtuluş Partisi olarak halkımızın bu yoksulluk ve pahalılık cehenneminden kurtulup refah içerisinde yaşaması için mücadele ediyoruz. Asgari ücreti sefalet ücreti olmaktan çıkarıp insanca yaşanacak bir ücrete yükseltecek yegane parti HKP'dir. Partimizin programında yazdığı gibi: 'Halkın Kurtuluş Partisi öncülüğünde kurulacak halk iktidarında asgari ücret; normal geçim endeksinden aşağı düşmeyecek. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek.' Yani bugünkü verilerle asgari ücret en az 103 bin TL'den az olmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kızılay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKP'den Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:16:31. #7.12#
SON DAKİKA: HKP'den Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.