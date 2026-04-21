Hobi Grubu'na Rekabet Soruşturması

21.04.2026 12:19
Rekabet Kurulu, Hobi Grubu hakkında fiyat belirleme iddiasıyla soruşturma başlattı.

(ANKARA) - Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Dabur International Limited iştiraki Hobi Grubu hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi. Kurul, teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmadaki bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Dabur International Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama LTD Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün ticari uygulamalarının mercek altına alındığı bildirildi.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerle müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak "Hobby" markasıyla tanınan grup hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

