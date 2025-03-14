Holi Festivali Renkli Coşkuyla Kutlandı

AMRİTSAR, 14 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde renkli toz boyalar atarak Holi Festivali'ni kutlayan insanlar, 13 Mart 2025.
Hindistan'da halk, kışımın bitimini ve baharın gelişini simgeleyen renklerin festivali Holi'yi coşkuyla kutladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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