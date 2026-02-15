Hollandalı Bakan'dan çarpıcı iddia: F-35'lerin yazılımı kırılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollandalı Bakan'dan çarpıcı iddia: F-35'lerin yazılımı kırılabilir

Hollandalı Bakan\'dan çarpıcı iddia: F-35\'lerin yazılımı kırılabilir
15.02.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en pahalı savaş uçakları arasında yer alan F-35'ler, bu kez yüksek maliyetleriyle değil yazılım bağımlılığıyla gündeme geldi. Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin yazılım güncellemelerini onaylamaması durumunda F-35'lerin yazılımının "iPhone gibi kırılabileceğini" söyleyerek, yüz milyonlarca dolarlık uçakların kontrolüne ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin F-35 savaş uçaklarına yönelik yazılım güncellemelerini onaylamaması ihtimaline karşı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tuinman, böyle bir durumda Hollanda'nın kendi çözümünü üretebileceğini belirterek, "F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi" ifadelerini kullandı.

PODCAST YAYININDA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

BBB Partisi'nden Tuinman, Boekestijn & de Wijk adlı programda, Avrupa'nın savunma hazırlıkları, ABD desteği olmadan olası bir Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına olan bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2028'E KADAR HER ŞEY HAZIR OLACAK"

Olası geniş çaplı bir NATO–Rusya gerilimine değinen Tuinman, Rusya kaynaklı tehditlere karşı 2028 sonuna kadar tüm hazırlıkların tamamlanacağını söyledi. Bu süreçte tankların, ilave F-35'lerin, siparişi verilen Tomahawk füzelerinin ve topçu sistemlerinin Hollanda envanterine gireceğini ifade etti.

ABD BAĞIMLILIĞI TARTIŞMASI

ABD'nin müttefik olarak geri adım atması halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının yazılım güncellemeleri konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna yanıt veren Tuinman, önümüzdeki 1,5–2 yıl içinde Norveç ve Polonya ile birlikte Avrupa merkezli çözümler üzerinde yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Tuinman, "O noktada Amerikalıların tutumlarını gerçekten netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz" dedi.

"ASLA SÖYLEMEMEM GEREKEN BİR ŞEY"

ABD'nin yazılım güncellemeleri konusunda işbirliğine yanaşmaması ihtimaline dikkat çeken Tuinman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."

Kaynak: AA

Hollanda, Güvenlik, Politika, Yazılım, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı Bakan'dan çarpıcı iddia: F-35'lerin yazılımı kırılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

00:40
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
21:40
Çok çalışmanın bedeli 2016 yılında Karabükspor’daydı, şimdiyse dünya devinde
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 00:51:45. #7.11#
SON DAKİKA: Hollandalı Bakan'dan çarpıcı iddia: F-35'lerin yazılımı kırılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.