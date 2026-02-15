Hollandalı Bakan\'dan çarpıcı iddia: F-35\'lerin yazılımı kırılabilir

Hollanda geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin F-35 savaş uçaklarına yönelik yazılım güncellemelerini onaylamaması ihtimaline karşı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tuinman, böyle bir durumda Hollanda'nın kendi çözümünü üretebileceğini belirterek, "F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi" ifadelerini kullandı.

PODCAST YAYININDA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

BBB Partisi'nden Tuinman, Boekestijn & de Wijk adlı programda, Avrupa'nın savunma hazırlıkları, ABD desteği olmadan olası bir Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına olan bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2028'E KADAR HER ŞEY HAZIR OLACAK"

Olası geniş çaplı bir NATO–Rusya gerilimine değinen Tuinman, Rusya kaynaklı tehditlere karşı 2028 sonuna kadar tüm hazırlıkların tamamlanacağını söyledi. Bu süreçte tankların, ilave F-35'lerin, siparişi verilen Tomahawk füzelerinin ve topçu sistemlerinin Hollanda envanterine gireceğini ifade etti.

ABD BAĞIMLILIĞI TARTIŞMASI

ABD'nin müttefik olarak geri adım atması halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının yazılım güncellemeleri konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna yanıt veren Tuinman, önümüzdeki 1,5–2 yıl içinde Norveç ve Polonya ile birlikte Avrupa merkezli çözümler üzerinde yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Tuinman, "O noktada Amerikalıların tutumlarını gerçekten netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz" dedi.

"ASLA SÖYLEMEMEM GEREKEN BİR ŞEY"

ABD'nin yazılım güncellemeleri konusunda işbirliğine yanaşmaması ihtimaline dikkat çeken Tuinman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var. F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."