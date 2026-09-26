Hollanda Başbakanı Jetten, UCM'ye yönelik yaptırımlara 'elinizi çekin' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda Başbakanı Jetten, UCM'ye yönelik yaptırımlara 'elinizi çekin' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, BM 81. Genel Kurulu'nda UCM'yi zayıflatma girişimlerine tepki göstererek 'UCM'den elinizi çekin' çağrısı yaptı. Jetten, bu girişimlerin uluslararası hukuk düzeninin tamamını zayıflattığını ve herkesi etkilediğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) zayıflatma girişimlerine tepki göstererek, "UCM'den ve uluslararası hukuk düzenini koruyan diğer tüm kurumlardan elinizi çekin." çağrısında bulundu.

Jetten, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk düzeninin giderek daha fazla yerde baskı altında olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukun ya herkes için ya da hiç kimse için işlediğini belirten Jetten, merkezi Lahey'de bulunan UCM'ye yönelik girişimlerin uluslararası hukuk düzeninin tamamını zayıflattığını ve bunun herkesi etkilediğini ifade etti.

Jetten, UCM ve üyelerine yönelik yaptırım uygulayan ABD'nin adını doğrudan anmadan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mahkeme bizi cezasızlığa karşı korumak için kuruldu. Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinin temelleri üzerine inşa edildi. Şimdi UCM saldırı altındayken, tehlike çanları gerçekten çalıyor. En ağır suçların kovuşturulmasına nasıl karşı çıkılabilir? Buna verilecek tek bir yanıt olduğuna inanıyorum, UCM'den ve uluslararası hukuk düzenini koruyan diğer tüm kurumlardan elinizi çekin."

"Cezasızlığı kabul edemeyiz"

Cezasızlıkla mücadelenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Jetten, Hollanda'nın Lahey'de ev sahipliği yapmayı teklif ettiği Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçu Özel Mahkemesi'ne dikkati çekti.

Jetten, "Bu mücadelede cezasızlığı kabul edemeyiz. Ukrayna'nın kendini savunmaktan başka seçeneği yok. Rusya ise her gün savaş yürütmeyi seçiyor." ifadelerini kullandı.

Jetten, konuşmasında ayrıca Gazze ve Sudan'daki insani krize, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın temsilinin artırılmasının gerekliliğine, yapay zekanın yönetimine ve kasımda Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) atıfla iklim değişikliğiyle mücadeleye de dikkati çekti.

ABD yönetimi, UCM'nin Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı yakalama kararları nedeniyle UCM Başsavcısı Kerim Han, savcı yardımcıları ve bazı hakimlere, Şubat 2025'ten bu yana yaptırım uygulamaya başlamıştı.

UCM Taraf Devletler Konseyi, Temmuz 2026'de UCM Başsavcısı Han'ı görevden almıştı.

Kaynak: AA
HollandaPolitikaGüncelHukukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:16
“Bakan istifa edecek“ paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 00:55:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Jetten, UCM'ye yönelik yaptırımlara 'elinizi çekin' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei