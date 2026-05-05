Hollanda Büyükelçisi Trabzonspor\'u Ziyaret Etti

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Wijnands'ın Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wijnands, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'u yakından takip ettiğini ve kutlamalardan etkilendiğini ifade etti.

Wijnands, ziyarette Türkçe 'bize her yer Trabzon' sloganını da dile getirdi.

Kafkas da Wijnands'a isminin yazılı olduğu forma hediye ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına davet etti.

Wijnands, Kafkas'a Hollanda'ya özgü özel bir porselen hediye etti.

Ziyarette Başkan Yardım Kemal Ertürk, Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz de yer aldı.