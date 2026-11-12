Hollanda Büyükelçisi Vapni, aşırı sağcı bakanları eleştirdiği için İsrail'e çağrıldı

İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Zvi Aviner Vapni, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından izahat için merkeze çağrıldı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hollanda'da yayımlanan "Algemeen Dagblad" gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Vapni, İsrailli aşırı sağcı bakanlara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tel Aviv yönetimindeki "aşırılık yanlıları" ile ilgili bir soruya Vapni, "Aramızda, bizimle olmamasını tercih edeceğimiz kişiler de var." yanıtını verdi.

Vapni, Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına ilişkin, "Benim şoke edici ve kabul edilemez bulduğum şeyler söylediler." ve "Onları savunmak gibi bir arzum yok." dedi.

Ayrıca Vapni'nin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için de "holiganlar ve Yahudi teröristler" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "hapse girmesi gerektiğini" söyleyen Vapni'nin, "şiddetin durması gerektiği" yönünde açıklama yaptığı vurgulandı.

Vapni'nin Hollanda gazetesine yaptığı açıklamaları sonrasında izahat için merkeze çağrıldığı kaydedildi.