Hollanda Büyükelçisi Vapni, aşırı sağcı bakanları eleştirdiği için İsrail'e çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hollanda Büyükelçisi Vapni, aşırı sağcı bakanları eleştirdiği için İsrail'e çağrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Vapni, aşırı sağcı bakanları eleştirince İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından izahat için merkeze çağrıldı. Vapni, bakanların sözlerini şoke edici ve kabul edilemez bulduğunu, onları savunmak istemediğini söyledi.

İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Zvi Aviner Vapni, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından izahat için merkeze çağrıldı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hollanda'da yayımlanan "Algemeen Dagblad" gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Vapni, İsrailli aşırı sağcı bakanlara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tel Aviv yönetimindeki "aşırılık yanlıları" ile ilgili bir soruya Vapni, "Aramızda, bizimle olmamasını tercih edeceğimiz kişiler de var." yanıtını verdi.

Vapni, Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına ilişkin, "Benim şoke edici ve kabul edilemez bulduğum şeyler söylediler." ve "Onları savunmak gibi bir arzum yok." dedi.

Ayrıca Vapni'nin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için de "holiganlar ve Yahudi teröristler" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "hapse girmesi gerektiğini" söyleyen Vapni'nin, "şiddetin durması gerektiği" yönünde açıklama yaptığı vurgulandı.

Vapni'nin Hollanda gazetesine yaptığı açıklamaları sonrasında izahat için merkeze çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıOrta DoğuDiplomasiPolitikaHollandaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Paraya para demeyecekler İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Galatasaray’da Osimhen krizi Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı
23:37
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 01:44:45. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda Büyükelçisi Vapni, aşırı sağcı bakanları eleştirdiği için İsrail'e çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android