Hollanda\'da FETÖ\'nün darbe girişiminin 10. yılı anıldı

Hollanda'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Teşkilatı tarafından organize edilen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hollanda'da yaşayan Türklerin katılımıyla gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların bulunduğu sergi de yer aldı.

"FETÖ, tarihte eşine az rastlanan bir terör ve organize suç örgütüdür"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Melek Dilşen Seymenoğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bir araya geldiklerini belirterek "Bu anlamlı günde demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı canları pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle yad ediyoruz." dedi.

Seymenoğlu, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye sarsılmaz inancını, devletine ve meşru iradesine bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve milletimizin topyekün direnişi sayesinde bu hain darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır." ifadesini kullandı.

Darbe girişimini milletin iradesine kasteden karanlık yapının gerçekleştirdiğine dikkati çeken Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"FETÖ, devletimizin en hassas kurumlarına sızarak ülkemizi kaosa sürüklemek, anayasal düzeni yıkmak, seçilmiş hükümeti devirmek ve demokrasimizi ortadan kaldırmak amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. FETÖ, tarihte eşine az rastlanan şekilde kült niteliği taşıyan bir terör ve organize suç örgütüdür."

Seymenoğlu, FETÖ'nün evrensel değerleri, özgürlük, hoşgörü ve diyalog gibi kavramları kendi gizli gündemleri uğruna istismar ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ, sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için de ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Devletimizin azimli ve kararlı mücadelesi sayesinde dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bir bölümü akamete uğratılmış, örgütün uluslararası faaliyetleri önemli ölçüde zayıflatılmıştır. Er ya da geç bu terör örgütü tamamen çökertilecektir. Bu gerçekleştiğinde halihazırda bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensupları, bulundukları ülkeler açısından da bir yük haline gelecektir. Bu nedenle uluslararası toplumun bu yapının gerçek niteliğini görmesi, ortak güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir."

"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olduk ve vatanımıza sahip çıktık"

UID Siyasi İşler Başkanı Erdoğan Kaya da bugün gururu, mutluluğu ve üzüntüyü aynı anda yaşadıklarını dile getirdi.

15 Temmuz gecesinde millet olarak birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Kaya, "Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olduk ve vatanımıza sahip çıktık." dedi.

Kaya, aynı zamanda mutlu olduklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"10 yıl önce 15 Temmuz'da yıllardır devletimizin ve milletimizin içine sızan vatan hainlerinin gerçek yüzü tüm açıklığıyla ortaya çıktı, ihanetleri deşifre oldu ve hak ettikleri cezaları aldılar. Aynı zamanda üzgünüz çünkü o gece 251 vatan evladımız şehadet şerbetini içti, binlerce kardeşimiz ise gazi oldu. Her biri bu aziz vatanın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği için canını ortaya koydu."

Bugün 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra Malazgirt'te, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andıklarını ifade eden Kaya, "Bizlere düşen görev, ecdadımızın emanetini korumak, birlik ve beraberliğimizi her şartta muhafaza etmek, çocuklarımıza vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde aktarmaktır." dedi.