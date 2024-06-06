Hollanda\'da AP Seçimlerinde İşçi Partisi ve Yeşil Sol İttifakı Önde Çıktı

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Hollanda'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sandık çıkış anketlerine göre İşçi Partisi ve Yeşil Sol (PvdA/GroenLinks) ittifakı önde çıktı.

Hollanda'daki AP seçimlerinde 20 partiden aralarında 8 Türk kökenli adayın da bulunduğu 497 aday, 31 sandalye için yarıştı.

Ülkede yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oy sayımına başladı.

Sonuçlar, 9 Haziran akşamı tüm üye ülkelerde sandıkların kapanmasının ardından duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 19 Haziran'da ilan edilecek.

Öte yandan kamu yayıncısı NOS'un araştırma şirketi Ipsos'a yaptırdığı sandık çıkış anketine göre, yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da seçime katılım oranı yüzde 47 olarak tespit edildi.

Böylece, 2019'da düzenlenen bir önceki seçimlerde yaklaşık yüzde 42 olan katılım oranında kayda değer bir artış gözlemlendi.

Sandık çıkış anketlerine göre seçime ittifak yaparak giren İşçi Partisi ve Yeşil Sol (PvdA/GroenLinks) partileri 8 sandalye kazanarak seçimlerden birinci çıktı.

Ülkede 22 Kasım'da yapılan son genel seçimlerde açık farkla ilk sıraya yerleşen ırkçı ve İslam karşıtı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ise AP seçimlerinde ikinci sıraya indi. Sandık çıkış anketlerine göre PVV'nin AP'ye 7 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Bugün Hollanda'da başlayan AP seçimleri, yarın İrlanda, Çekya ve Estonya'da devam edecek.