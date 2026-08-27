Hollanda'da Batı Nil Virüsü Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
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Hollanda'da Batı Nil Virüsü Ölüme Neden Oldu

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Hollanda'da Batı Nil virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, RIVM'den uyarı yapıldı.

Hollanda'da, Batı Nil virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), virüse yakalandığından şüphelenen veya belirti gösteren kişilerin kurumla iletişime geçmesi çağrısı yaptı.

Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan yazılı açıklamada, Utrecht eyaletinde yaşayan bir kişinin, virüse yakalanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda'da büyük olasılıkla ülke içinde bulaştığı değerlendirilen 3 Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelenen veya belirti gösteren kişilerin mutlaka RIVM ile iletişime geçmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, virüse yakalananların yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, yüzde 19'unda ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi hafif grip benzeri belirtiler ortaya çıktığı ifade edildi.

Virüs görülen vakaların yalnızca yüzde 1'inde ensefalit veya menenjit gibi ciddi nörolojik tablolar geliştiği aktarılan açıklamada, ağır vakalarda ölüm riskinin yüzde 4 ila 14 arasında değiştiğini, 70 yaş ve üzerindeki hastalarda ise bu oranın yüzde 15 ila 29'a kadar çıkabildiği belirtildi.

Kraliyet Hollanda Veteriner Hekimleri Derneği (KNMvD) de ağustos ayı başından bu yana Güney Hollanda ile Nijmegen çevresinde toplam 5 adet Batı Nil virüsü enfeksiyonu tespit edildiğini, bu atlardan birinin nörolojik belirtilerin ağırlaşması nedeniyle ötanazi yapıldığını duyurdu.

Batı Nil virüsü nedir?

RIVM'in güncellenen açıklamasına göre, Batı Nil virüsü kuşlarda görülüyor.

Çoğu kuş türü virüsten etkilenmezken, ardıç kuşu, karga türleri ve yırtıcı kuşlar gibi bazı türler hastalanıp ölebiliyor.

Yaygın ev sivrisineği (Culex pipiens), virüsü virüs ile enfekte bir kuştan alarak başka kuşlara, atlara ve insanlara bulaştırıyor.

Atlar ve insanlar virüse karşı hassas olsa da, kan nakli veya organ nakli gibi istisnai durumlar dışında birbirlerine bulaştıramıyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı; Almanya'da ise 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi, o tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı.

Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA), Wageningen Biyoveteriner Araştırmaları (WBVR), Hayvan Sağlığı Servisi (Royal GD) ve RIVM ile işbirliği içinde virüsün yayılımını sivrisinek tuzakları aracılığıyla yakından takip ediyor.

Kaynak: AA

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