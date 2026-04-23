Hollanda'da Esed Rejimi Milisine 30 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Hollanda'da Esed Rejimi Milisine 30 Yıl Hapis İstemi

23.04.2026 13:50
Hollanda Savcılığı, Suriye'de işkence ve cinsel saldırı suçlarından Esed milisine 30 yıl hapis talep etti.

Hollanda Savcılığı, Suriyeli sivillere yönelik işkence ve cinsel saldırı suçları sebebiyle yargılanan Beşşar Esed rejimi milisi hakkında 30 yıl hapis cezası istedi.

Hollandalı savcılar, Esed rejiminin işkence merkezlerinde görev yapan 58 yaşındaki rejimi milisi hakkında sivillere işkence uyguladığı, cinsel saldırı ve tecavüz suçları işlediği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası talep etti.

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada, Lahey Bölge Mahkemesi'nde bugün sona eren duruşmalara işkence mağduru Suriyelilerin de katıldığı belirtildi.

Rejim milisinin 2013-2014 yıllarında Hama kırsalının doğusundaki Selemiye'de mahkeme katibi ve rejime bağlı hapishanelerdeki sivilleri sorguladığı kaydedilen açıklamada, sanığın Suriye'deki barışçıl protestolara katılanları ve ailelerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada 2021'de Hollanda'nın Druten kasabasına yerleşen sanığın Suriyeli mağdurlarca tanınmasının ardından yapılan şikayetler üzerine soruşturmanın başlatıldığı ve insanlığa karşı suçlardan işkence, tecavüz ve cinsel saldırı olmak üzere 25 ayrı suçtan yargılandığı bilgisi yer aldı.

Duruşmalara katılan mağdurlardan birinin, "Bu sanık eline gelen her şeyle bana ve arkadaşlarıma işkence etti. Biz ve ailelerimiz her türlü işkenceyi yapan sadist kişilerin ellerinde çaresizce duruyorduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, rejim milisinin hakkındaki suçlamaları reddettiği ve mahkemenin kararını 9 Haziran 2026'da vermesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Esed Rejimi Milisine 30 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
SON DAKİKA: Hollanda'da Esed Rejimi Milisine 30 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
