Hollanda'da Grip Salgını İlan Edildi

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LAHEY, 30 Ocak (Xinhua) -- Hollanda Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (Nivel), ülkede vaka sayılarının hızla artması nedeniyle çarşamba günü resmen grip salgını ilan etti.

Ülkede 100.000 kişiden en az 53'ünün iki hafta üst üste grip semptomlarını doktorlarına bildirmesi durumunda grip salgını resmen kabul ediliyor. Geçtiğimiz hafta Hollanda'da 100.000 kişiden 76'sı grip belirtileri bildirdi. Bu sayı, bir önceki hafta 58 olarak kaydedilmişti.

Nivel, bu vaka sayılarına dayanarak bu yılki grip salgınının resmen başladığını açıkladı. Geçen yıl salgın ocak ayı sonlarında başlamış ve mart ayı sonuna kadar devam etmişti.

Salgın, ülke genelinde aksaklıklara neden oluyor. Bazı hastanelerde çok sayıda personelin hastalık izni alması nedeniyle rutin bakım hizmetleri azaltıldı. Okullar da bu durumdan etkilenirken, birçok sınıfın boş kaldığı ve öğretmenlerin hastalanması nedeniyle derslerin iptal edildiği belirtildi.