Hollanda'da İsrail'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda'da İsrail'e Protesto

Hollanda\'da İsrail\'e Protesto
05.05.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Utrecht'te göstericiler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Hollanda'da protesto edildi.

Utrecht tren garında toplanan göstericiler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasına tepki gösterdi.

Yürüyüş yapan göstericiler, bir süre şehir içi otobüslerin tek geçiş noktası olan kavşakta oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Bu sırada onlarca şehir otobüsü, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

"Gazze'deki soykırımı durdur" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ateşkes bir yalan" ve "Ablukayı kırmaya yardım et" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Tüm siyonistler ırkçıdır" ve "Tuğla tuğla, duvar duvar, İsrail yıkılacak" sloganları attı.

"İnsanlar her gün açlıktan ölüyor ve insanların gerçekten ilaca ihtiyacı var"

Gazze'ye gıda yardımı ulaştırmak için Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Emmy Vonk, AA muhabirine, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısını protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Vonk, İsrail ordusunun saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, İsrail'in uzun zamandır yaptığı bir şey. İsrail'e yaptırımlar uygulanması için hükümetimizi bu konuda bir şeyler yapmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye gıda engelinin anlaşılmaz olduğuna dikkati çeken Vonk, "Hala soykırım devam ediyor. İnsanlar her gün açlıktan ölüyor ve insanların gerçekten ilaca ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Vonk, İsrail'in her gün savaş suçu işlediğini vurgulayarak, "Biz bunun artık durması gerektiğini ve herkesin sokağa çıkıp, buna karşı sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye gıda yardımı ulaştırmak için Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na katıldığını aktaran Vonk, "Orada ben de gözaltına alındım. Bu gerçekten hiç hoş değildi. İnsan haklarımızı ihlal ettiler. Şimdi bunu yine yapıyorlar. ve asıl soru şu; İsrail'in buna ne kadar daha devam etmesine izin vereceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüş, tren garında son buldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da İsrail'e Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:13:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Hollanda'da İsrail'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.