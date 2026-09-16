Hollanda\'daki müze 88 Van Gogh tablosunu 42 yıl sonra yeniden sergiliyor

EDE, 16 Eylül (Xinhua) -- Hollanda'daki Kröller-Müller Müzesi, koleksiyonunda bulunan Vincent Van Gogh'a ait tüm tabloları 1984'ten bu yana ilk kez bu hafta sergilemeye başladı.

Van Gogh'un eserlerinden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip olan müze, sanatçının 88 tablosuna ev sahipliği yapıyor. Sergi, 3 Ocak 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Müzenin küratörü Renske Cohen Tervaert, "Van Gogh bir sanatçı olmadan önce bile yaptığı çalışmalarla insanlara yardım etmek ve onları teselli etmek istiyordu. Bu, sanat yaşamı boyunca onun için önemini korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Müzenin kurucusu Helene Kröller-Müller, Van Gogh'un eserlerini 1908 yılında toplamaya başladı. Kröller-Müller ve eşi Anton Kröller, 1908 ile 1930 yılları arasında sanatçının 88 tablosu ile kağıt üzerine yaptığı 170'ten fazla eserini satın aldı.