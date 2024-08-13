Hollandalı Helena Maria, Müslüman olarak Aleyna adını aldı - Son Dakika
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Hollandalı Helena Maria, Müslüman olarak Aleyna adını aldı

Nişanlısı Gökçen Akarsu ile düğün hazırlıklarını sürdüren Helena Maria, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Ünye Müftülüğüne başvurdu. İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un katıldığı törenle Müslüman olan Maria, Aleyna adını aldı.

13.08.2024 17:39
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Hollandalı Helena Maria, Ordu'da Müslüman olarak Aleyna adını aldı.

Nişanlısı Gökçen Akarsu ile Ünye ilçesinde düğün hazırlıklarını sürdüren Maria, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Ünye Müftülüğüne başvurdu.

Helena Maria, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un katıldığı törenle Müslüman oldu ve Aleyna adını aldı.

Okuş, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria'ya, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini belirten Maria, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollandalı Helena Maria, Müslüman olarak Aleyna adını aldı - Son Dakika

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