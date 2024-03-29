Hollandalı Profesör Gazze için Açlık Grevinde

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Hollandalı Profesör Thea Hilhorst, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, oradaki açlık ve kıtlığa dikkati çekmek için Temsilciler Meclisi önünde açlık grevi yaptı.

Erasmus Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Enstitüsü İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Profesörü Hilhorst, Lahey kentinde 5 gün boyunca "Gazze için oruç nöbeti" adlı eylem gerçekleştirdi.

Hilhorst, bir hafta boyunca yaptığı açlık greviyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, oradaki açlık ve kıtlığa dikkati çekerek, Temsilciler Meclisi önünde yerel saatle 08.00-22.00'de nöbet tuttu.

Hollanda hükümetini, ateşkes ve insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişi için etkili adımlar atmaya çağıran Hilhorst, her saat başı mağdurlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"Hayatımı askıya almam gerektiğini düşündüm"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hilhorst, "Hayatım normal şekilde devam ederken (Gazze'deki yaşananları) izlemek benim için giderek zorlaşmaya başlamıştı." dedi.

Hilhorst, Gazze'deki açlık, kıtlık ve açlığa bağlı ölümlerin tek sorumlusunun İsrail olduğunu ve böyle bir dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un devlet nezdinde ülkeye kabul edilmesinden dolayı Hollanda hükümetinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Artık rutin hayatına devam etmekte zorlandığını vurgulayan Hilhorst, "Bu nedenle hayatımı askıya almam gerektiğini düşündüm, sonra da bu eylem aklıma geldi." ifadesini kullandı.

Hilhorst, Temsilciler Meclisi önünde tüm mağdurlar için nöbet tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki açlığa dikkati çekmek için geçen pazartesiden cumaya kadar yemek yemeyi bıraktım. Aslında bu eyleme yalnız başladım ama meslektaşlarımdan da en başından beri çok destek aldım. Bazı insanlar da destek için bir saatliğine eyleme gelip gidiyor. Burada olmamızın çok özel olduğunu düşünüyorum. Barışçıl bir eylemdir, bu fikirden ilham alan insanları da cezbeden bir eylem çünkü hepimiz kendimizi çok güçsüz hissediyoruz."

"Hollanda sessiz kalıyor"

Gazze'de açlık ve kıtlığa rağmen İsrail'in yapılan insani yardımlara karşı sınırları kapatmaya inatla devam etmesinin kendisini rahatsız ettiğine işaret eden Hilhorst, şöyle devam etti:

"İsrail'in sonuna kadar gitme arzusu var. 'Hamas'ı vurabildiğimiz sürece 2 milyon insanın aç olmasının bir önemi yok.' diyorlar ama bu, tüm savaş kurallarına aykırıdır. Özellikle hayal kırıklığına uğradığım şey; kendi hükümetimin bu konuda daha güçlü adımlar atmaması. Hatta Lahey'i 'uluslararası barış ve adalet' şehri olarak adlandırdılar.

Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan karar almak için en çok mücadele veren ülke, Hollanda oldu. Şimdi açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını görüyoruz ve Hollanda sessiz kalıyor. Hükümetimiz, aslında bu duruma bir nevi destek oluyor. ve bu benim ülkem, bunu hazmedemiyorum. Çok sayıda Hollandalı, bu konuda kendini çok güçsüz hissediyor ve utanıyor."

Hollanda hükümetinin çok daha yüksek sesle ateşkes ve sınırların insani yardıma açılması çağrısında bulunması gerektiğini vurgulayan Hilhorst, "Eğer insanlara daha hızlı şekilde daha fazla yardım ulaştırılmazsa, bu kıtlığın bir sonucu olarak açlığa bağlı ölümlerin sayısı artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hilhorst, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için farklı eylemlerde bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.