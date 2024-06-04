Almanya'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi

Almanya\'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender\'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi

Almanya'da bu yıl 6'ncısı verilen 'Mevlüde Genç Madalyası'nın sahibi, Holokost mağduru olan 102 yaşındaki Margot Friedlaender oldu. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Friedlaender'e ödülünü Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim etti. Wüst, Mevlüde Genç'in 30 Ekim 2022'de hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 'Onun bugün güçlü uzlaşma seslerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.' dedi.

04.06.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da bu yıl 6'ncısı verilen "Mevlüde Genç Madalyası"nın sahibi, Holokost mağduru olan 102 yaşındaki Margot Friedlaender oldu.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Friedlaender'e ödülünü Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim etti.

Wüst, burada yaptığı konuşmada, Mevlüde Genç'in 30 Ekim 2022'de hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Onun bugün güçlü uzlaşma seslerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD), bir süre önce yaptığı bir toplantıda özellikle göçmenleri sınır dışı etme isteğini dile getirdiğine işaret eden Wüst, "Nefrete cevabımız insan onurunu savunmak olacaktır. Bölünmeye cevabımız birlik ve uzlaşıdır. Mevlüde Genç hayatı boyunca uzlaşmaya kendini adamıştı." diye konuştu.

Wüst, ödülü alan 102 yaşındaki Friedlaender'in de uzlaşma, hoşgörü ve anlayış konusunda rol model olduğunu belirtti.

Friedlaender'in ailesinin Auschwitz'deki Nazi kampında öldürüldüğüne işaret eden Wüst, "Bizler için bu acının ne kadar büyük olduğunu hayal etmek zor." dedi.

Margot Friedlaender'in 88 yaşındayken ABD'ye kaçtığında çok acı çektiğini ve Berlin'e geri döndüğünü anlatan Wüst, "Yaşananların bir daha yaşanmaması için anılarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. Peki çağdaş tanıklar olmazsa bunu nasıl hatırlayacağız?" şeklinde konuştu.

Wüst ayrıca Friedlaender'in, "Hristiyan, Müslüman, Yahudi kanı yoktur. Sadece insan kanı var. Hepimiz aynı şeye sahibiz. İnsan olalım." ifadelerini salondaki davetlilere bir kez daha hatırlattı.

Ödülü alan Friedlaender da Mevlüde Genç ile tanışamadığını ancak hedeflerinin aynı olduğunu söyledi.

Mevlüde Genç'in kendi hikayesini gelecek nesillere aktarmak istediğini anlatan Friedlaender, "Onun sözleri ve insanlığa olan sarsılmaz inancını kalplerimizde yaşatacağım. Onun mesajı benimdir. Onun dileği benim dileğimdir." dedi.

Her insanın içinde iyi bir şeyler olduğunu düşündüğünü ifade eden Friedlaender, "Dediğim gibi, hepimiz insanız, hepimiz eşitiz, kardeşiz. İnanın bana, hepimiz bu dünyaya aynı şekilde geldik. Aramızda hiçbir fark yok. Ten renginiz ne olursa olsun, lütfen insan olun. Bu demokrasi ve insanlık için çok önemli." diye konuştu.

Öte yandan törenin sonunda Mevlüde Genç'in torunları Can ve Özlem Genç sahneye çıkarak, Friedlaender'e sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende bazı davetlilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti, 18 Aralık 2018'de, hoşgörü, kültürler arası uzlaşma ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik özel hizmetleri dolayısıyla "Mevlüde Genç Madalyası" verilmesini kararlaştırdı.

KRV'de 2019'dan bu yana Mevlüde Genç Madalyası adını taşıyan sertifika ve 10 bin avro değerindeki ödül, barış içinde bir arada yaşamayı savunan ve bu alanda çaba sarf eden kişi ve kuruluşlara veriliyor.

Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Berlin, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement