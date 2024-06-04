Almanya\'da Holokost Mağduru Margot Friedlaender\'e Mevlüde Genç Madalyası Verildi

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Almanya'da bu yıl 6'ncısı verilen "Mevlüde Genç Madalyası"nın sahibi, Holokost mağduru olan 102 yaşındaki Margot Friedlaender oldu.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Friedlaender'e ödülünü Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim etti.

Wüst, burada yaptığı konuşmada, Mevlüde Genç'in 30 Ekim 2022'de hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Onun bugün güçlü uzlaşma seslerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD), bir süre önce yaptığı bir toplantıda özellikle göçmenleri sınır dışı etme isteğini dile getirdiğine işaret eden Wüst, "Nefrete cevabımız insan onurunu savunmak olacaktır. Bölünmeye cevabımız birlik ve uzlaşıdır. Mevlüde Genç hayatı boyunca uzlaşmaya kendini adamıştı." diye konuştu.

Wüst, ödülü alan 102 yaşındaki Friedlaender'in de uzlaşma, hoşgörü ve anlayış konusunda rol model olduğunu belirtti.

Friedlaender'in ailesinin Auschwitz'deki Nazi kampında öldürüldüğüne işaret eden Wüst, "Bizler için bu acının ne kadar büyük olduğunu hayal etmek zor." dedi.

Margot Friedlaender'in 88 yaşındayken ABD'ye kaçtığında çok acı çektiğini ve Berlin'e geri döndüğünü anlatan Wüst, "Yaşananların bir daha yaşanmaması için anılarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. Peki çağdaş tanıklar olmazsa bunu nasıl hatırlayacağız?" şeklinde konuştu.

Wüst ayrıca Friedlaender'in, "Hristiyan, Müslüman, Yahudi kanı yoktur. Sadece insan kanı var. Hepimiz aynı şeye sahibiz. İnsan olalım." ifadelerini salondaki davetlilere bir kez daha hatırlattı.

Ödülü alan Friedlaender da Mevlüde Genç ile tanışamadığını ancak hedeflerinin aynı olduğunu söyledi.

Mevlüde Genç'in kendi hikayesini gelecek nesillere aktarmak istediğini anlatan Friedlaender, "Onun sözleri ve insanlığa olan sarsılmaz inancını kalplerimizde yaşatacağım. Onun mesajı benimdir. Onun dileği benim dileğimdir." dedi.

Her insanın içinde iyi bir şeyler olduğunu düşündüğünü ifade eden Friedlaender, "Dediğim gibi, hepimiz insanız, hepimiz eşitiz, kardeşiz. İnanın bana, hepimiz bu dünyaya aynı şekilde geldik. Aramızda hiçbir fark yok. Ten renginiz ne olursa olsun, lütfen insan olun. Bu demokrasi ve insanlık için çok önemli." diye konuştu.

Öte yandan törenin sonunda Mevlüde Genç'in torunları Can ve Özlem Genç sahneye çıkarak, Friedlaender'e sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende bazı davetlilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti, 18 Aralık 2018'de, hoşgörü, kültürler arası uzlaşma ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik özel hizmetleri dolayısıyla "Mevlüde Genç Madalyası" verilmesini kararlaştırdı.

KRV'de 2019'dan bu yana Mevlüde Genç Madalyası adını taşıyan sertifika ve 10 bin avro değerindeki ödül, barış içinde bir arada yaşamayı savunan ve bu alanda çaba sarf eden kişi ve kuruluşlara veriliyor.