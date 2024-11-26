Homan'dan Eyaletlere Uyarı: Federal Ödenek Kesilmeli - Son Dakika
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Homan'dan Eyaletlere Uyarı: Federal Ödenek Kesilmeli

Trump'ın sınır güvenliği danışmanı Homan, işbirliği yapmayan eyaletlerin federal ödeneğinin kesilmesi gerektiğini belirtti.

26.11.2024 11:49
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan, yeni hükümetin sınır güvenliği ile ilgili çalışmaları konusunda işbirliği yapmayan eyaletlerin federal ödeneğinin kesilmesi gerektiğini söyledi.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump'ın sınır güvenliğinden sorumlu olacağını duyurduğu Homan, Fox kanalına verdiği mülakatta, sınır güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Homan, Trump'ın yeni hükümetinin bu konudaki kararlarına ilişkin, "Eğer 'İşbirliği yapmayacağım, sizi engelleyeceğim.' diyen bir valiniz varsa o zaman o eyaletin federal ödeneği kesilmeli." dedi.

Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı Homan, "Demokratların iktidardayken federal ödenekleri Cumhuriyetçilere karşı kullandığını" savunarak, Demokrat Partililerin, Trump hakkındaki görüşlerini bir kenara bırakarak işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Demokrat Partili Illinois Valisi JB Pritzker ile California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın sınır politikalarına karşı çıkacaklarını söylemişti.

Demokrat Partili Arizona Valisi Katie Hobbs ise Trump hükümetiyle sınır güvenliği konusunda işbirliği yapacağını belirtmişti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Kaynak: AA

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