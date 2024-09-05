Honduras'ta Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Devlet Başkanı Castro'yu İstifaya Çağırdı - Son Dakika
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Honduras'ta Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Devlet Başkanı Castro'yu İstifaya Çağırdı

Honduras'ın Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu, aile mensuplarının uyuşturucu çetesi liderleriyle bir araya geldiğini gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından istifaya çağırdı. Konsey Başkanı Gabriela Castellanos, Castro'ya kamuya açık mektup göndererek istifasını talep etti.

05.09.2024 13:49
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu, aile mensuplarının uyuşturucu çetesi liderleriyle bir araya geldiğini gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından istifaya çağırdı.

Konsey Başkanı Gabriela Castellanos, Castro'nun eşi eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın kardeşi eski milletvekili Carlos Zelaya'nın 2013'te "Los Cachiros" olarak bilinen uyuşturucu çetesi liderleriyle görüştüğünü gösteren videoların yayınlanması üzerine Castro'ya kamuya açık mektup gönderdi.

Castellanos, mektupta, "aile mensuplarına yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları" nedeniyle Castro'nun istifasını talep etti.

Konsey Başkanı ayrıca, Castro'nun görevde kalmaya devam etmesinin ülkede hukukun üstünlüğüne ve güvenilirliğine zarar vereceğini kaydetti.

Castro ise kendisini devirmek için bir komplo kurulduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uyuşturucu çetesi liderleriyle buluştuğu görüntüler ortaya çıkan eski milletvekili Zelaya, bu kişilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi bulunduğundan haberi olmadığını, tuzağa düşürüldüğünü ve yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, mart ayında, 400 tondan fazla uyuşturucunun ABD'ye girmesine yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Hernandez, ABD'de görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Honduras'ta Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, Devlet Başkanı Castro'yu İstifaya Çağırdı - Son Dakika

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