Hong Kong'da Apartmanda Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı

22.05.2026 08:00
Hong Kong'daki bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, şehrin kuzeyinde, Yau Tsim Mong ilçesine bağlı Jordan semtindeki apartman dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Apartmanın 13. katında, bölünerek kiraya verilmiş dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralı kurtarıldı.

Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Dairesi yetkilisi Tso Kwong-chi, itfaiye ekiplerinin yerel saatle 22.49'da yangın alarmının devreye girmesinin ardından bölgeye intikal ettiğini ve yangını yaklaşık 1 saat sonra söndürdüğünü belirtti.

9 küçük birime ayrılmış apartman dairesinin en iç bölümünde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 69 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştı.

Yaşları 43 ile 78 arasındaki 2'si kadın 4 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Apartmanda yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.

Kaynak: AA

Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
