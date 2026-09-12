Hong Kong'da eski ittifak liderlerine 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi - Son Dakika
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Hong Kong'da eski ittifak liderlerine 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi

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Hong Kong Yüksek Mahkemesi, "Hong Kong İttifakı'nın" eski liderlerine devlete karşı yıkıcı faaliyetleri tahrik suçundan 7 yıl 3 aya varan hapis cezaları verdi. Chow Hang-tung 7 yıl 3 ay, Lee Cheuk-yan 7 yıl, Ho Chun-yan 5 yıl 2 ay hapis yatacak; ittifaka da 1,5 milyon Hong Kong doları para cezası kesildi.

HONG KONG, 12 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi, "Hong Kong İttifakı'nın" eski liderlerine, devlete karşı yıkıcı faaliyetleri tahrik suçundan 7 yıl 3 aya varan sürelerdeki hapis cezaları verdi.

Cuma günü açıklanan karara göre, Chow Hang-tung 7 yıl 3 ay, Lee Cheuk-yan 7 yıl, Ho Chun-yan ise 5 yıl 2 ay hapis yatacak.

"Hong Kong İttifakı'na" da 1,5 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 191.284 ABD doları) para cezası kesildi.

Davanın dört sanığı, devlet iktidarını devirmek amacıyla 1 Temmuz 2020-8 Eylül 2021 tarihleri arasında Hong Kong'daki başka kişileri yasadışı yollarla eylemler düzenleme, bu eylemleri planlama ve gerçekleştirme veya bu eylemlere katılma yönünde tahrik etmekle suçlanıyordu. Mahkeme, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı kararında, sanıkları devlete karşı yıkıcı faaliyeti tahrikten suçlu bulmuştu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, mahkemenin gerekçeli kararında da belirtildiği üzere, sanıkların eylemlerinin, yasal ifade özgürlüğünün sınırlarını büyük ölçüde aştığını ve başkalarını yasadışı yollarla devlet iktidarını yıkmaya tahrik etme eylemi oluşturduğunu söyledi.

Lee, "Bugün açıklanan cezalar, sanıkların işlediği suçların son derece ciddi olduğunun ve hukukun üstünlüğünü korumak için ağır cezalar verilmesinin gerekli olduğunun, mahkeme tarafından da teyit edildiğini gösteriyor" dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü, sanıkların siyasi görüşleri ve inançları nedeniyle yargılanmadığını vurguladı. Sözcü, tüm sanıkların, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Temel Yasası ve Hong Kong Haklar Bildirgesi tarafından güvence altına alındığı üzere, hiçbir müdahale olmaksızın Hong Kong'da geçerli yasalara tam olarak uygun şekilde adil bir yargılama sürecinden geçtiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Politika, Güncel, Son Dakika

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