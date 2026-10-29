Hong Kong'da ihracat artışı eylülde yüzde 64,9 ile 40 yılı aşkın zirveye ulaştı - Son Dakika
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Hong Kong'da ihracat artışı eylülde yüzde 64,9 ile 40 yılı aşkın zirveye ulaştı

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Hong Kong\'da ihracat artışı eylülde yüzde 64,9 ile 40 yılı aşkın zirveye ulaştı
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Hong Kong'un mal ihracatı eylülde yüzde 64,9 artışla 762,6 milyar Hong Kong dolarına ulaştı ve 40 yılı aşkın sürenin en yüksek aylık büyümesini kaydetti. İthalat ise aynı dönemde yüzde 57,8 artışla 808,9 milyar Hong Kong dolarına çıktı.

HONG KONG, 29 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong'un toplam mal ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,9 artışla 762,6 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 97,2 milyar ABD doları) ulaştı. Bu artış, son 40 yılı aşkın sürenin en yüksek aylık büyüme oranı oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Nüfus Sayımı ve İstatistik Departmanı tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre ağustostaki yüzde 53'lük yükselişin ardından gelen bu artış, üst üste 20. ayda da çift haneli büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Veriler, toplam ithalatın da eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,8 artışla 808,9 milyar Hong Kong dolarına yükseldiğini gösterdi. Yılın ilk dokuz ayında toplam ihracat değeri yüzde 45,2, ithalat değeri ise yüzde 45 arttı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü, yapay zekayla ilgili elektronik ürünlerin ticaretindeki hareketliliğin etkisiyle tüm ana pazarlara yapılan ihracatın belirgin şekilde arttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Hong Kong'da ihracat artışı eylülde yüzde 64,9 ile 40 yılı aşkın zirveye ulaştı - Son Dakika
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