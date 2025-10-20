Hong Kong'da Kargo Uçağı Denize Düştü - Son Dakika
Hong Kong'da Kargo Uçağı Denize Düştü

20.10.2025 09:50
Hong Kong'da iniş yapan kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.

HONG KONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü. Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Ulaştırma ve Lojistik Bürosu olayla ilgili "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Kaza, yerel saatle sabah 03.50 sularında Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan gelen UAE9788 sefer sayılı B744 kargo uçağı kuzeydeki piste iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.

Hong Kong polisi ve yerel basından edinilen bilgilere göre uçakta bulunan 4 kişilik mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, pistte uçakla çarpıştığından şüphelenilen bir yer hizmet aracında bulunan 2 yer personeli hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Lojistik Bürosu sözcüsü, hava güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, sivil havacılık kaza soruşturma kurumunun kazanın nedenini ayrıntılı şekilde soruşturacağını belirtti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sivil Havacılık Dairesi ve Hong Kong Havalimanı Kurumu'nun havalimanının güvenli şekilde işletilmesi konusunda tam işbirliği içinde çalışacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

