Hong Kong'da Kargo Uçağı Denize Düştü - Son Dakika
Hong Kong'da Kargo Uçağı Denize Düştü

20.10.2025 12:51
Kargo uçağının pistten çıkarak denize düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

HONG KONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da pistten çıkarak denize düşen kargo uçağı, 20 Ekim 2025.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na pazartesi günü sabah saatlerinde iniş yapan bir kargo uçağının pistten çıkarak denize düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Ulaştırma ve Lojistik Bürosu olayla ilgili derin endişe duyduklarını açıkladı.

Kaza, yerel saatle sabah 03.50 sularında Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan gelen UAE9788 sefer sayılı B744 kargo uçağı kuzeydeki piste iniş yapmasının ardından pistten çıktı.

Uçakta bulunan 4 kişilik mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, pistte uçakla çarpıştığından şüphelenilen yer hizmet aracında bulunan 2 personel hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

