Hong Kong'da 6 Kişi Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'ndan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hong Kong'da 6 Kişi Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'ndan Gözaltına Alındı

Hong Kong\'da 6 Kişi Ulusal Güvenliği Koruma Yasası\'ndan Gözaltına Alındı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik eden materyalleri yaydıkları iddia edildi. Bu, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başlatılan ilk adli soruşturma oldu. Ulusal Güvenlik Yasası, vatana ihanet, ayrılıkçılık, hükümeti devirmeye teşebbüs gibi suçları tanımlayarak Hong Kong vatandaşlarının ulusal güvenlikle bağlantılı suçlardan yargılanabilmesinin önünü açıyor.

28.05.2024 16:59
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 kişi, "halkı isyana teşvik eden materyalleri yaydıkları" gerekçesiyle, yeni yürürlüğe giren Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nı ihlalden gözaltına alındı.

Bölge Güvenlik Bakanı Chris Tang Ping-keung, yaptığı açıklamada, şüphelilerin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açtıkları sayfada, Çin'de 1989'da Tienanmın Meydanı'ndaki protestoların bastırılmasının yıl dönümü 4 Haziran'da anma etkinlikleri düzenlenmesi için halka çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

Bakan Tang, gözaltına alınan kişilerin "merkezi hükümete, bölge hükümetine ve yargısına karşı nefret uyandıracak yayınlar yaparak halkı isyana teşvik ettiğini" ve bu suretle Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'na aykırı davrandığını savundu.

Bu, martta yürürlüğe giren yasa kapsamında başlatılan ilk adli soruşturma oldu.

Ulusal Güvenliği Koruma Yasası

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel meclis, 19 Mart'ta Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nı oy birliğiyle kabul etmişti.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 23. maddesi uyarınca çıkarılması gereken yasa, kentin İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devredildiği 1997'den bu yana siyasi tartışmaların odağında yer alıyordu.

Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, tasarı olarak ilk kez 2003'te meclise sunulduğunda yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından rafa kaldırılmış, sonraki hükümetler konuyu yeniden meclise getirmekten kaçınmıştı.

Çin'in 2020'de kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanıp çatı düzenleme olarak bölgede yürürlüğe girmesinin ardından, mevzuat boşluğunun giderilmesi için yerel bir ulusal güvenlik yasasının yapılması yeniden gündeme gelmişti.

Yasa, vatana ihanet, ayrılıkçılık, hükümeti devirmeye teşebbüs, halkı isyana teşvik, sabotaj, dış güçlerle işbirliği, devlet sırlarını açığa vurma ve casusluk gibi 39 farklı suçu tanımlıyor.

Hong Kong vatandaşlarının ulusal güvenlikle bağlantılı suçlardan yargılanabilmesinin önünü açan yasa, bölge otoritelerinin bu konudaki yetkilerini genişletiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hong Kong'da 6 Kişi Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'ndan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da 6 Kişi Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'ndan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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