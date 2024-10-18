Hong Kong Dünyanın En Özgür Ekonomisi Seçildi

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hong Kong'un dünyanın en özgür ekonomisi olarak seçilmesinin, kentin benzersiz statüsü ve avantajlarının ve "tek ülke, iki sistemle" ilgili beklentilerin uluslararası toplum tarafından benimsediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Hong Kong'un, Kanada Fraser Enstitüsü'nün 2024 Yıllık Dünya Ekonomik Özgürlük Raporu'nda 165 ekonomi arasında dünyanın en özgür ekonomisi olarak seçilmesiyle ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, Hong Kong'un anavatana dönüşünden bu yana uluslararası finans, nakliye ve ticaret merkezi olarak konumunu koruyup, özgür ve açık bir iş ortamını sunmaya devam ettiğini söyledi.

Hong Kong'u daha iyi bir geleceğin beklediğini söyleyen Mao, dünya genelinden iş insanlarını fırsatları değerlendirmek ve refahtan yararlanmak üzere Hong Kong'a davet ettiklerini ifade etti.