Hong Kong, Finans Merkezleri Endeksi'nde Üçüncü - Son Dakika
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Hong Kong, Finans Merkezleri Endeksi'nde Üçüncü

Hong Kong, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde dünya genelinde üçüncülüğünü korudu.

21.03.2025 17:31
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HONG KONG, 21 Mart (Xinhua) -- Hong Kong, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nin 20 Mart'ta yayımlanan otuz yedinci baskısında dünya genelinde üçüncülüğü, Asya-Pasifik bölgesindeyse en üst sıradaki yerini korudu.

İngiliz düşünce kuruluşu Z/Yen Grubu ve Shenzhen'deki Çin Kalkınma Enstitüsü tarafından ortaklaşa yayımlanan endekste dünya genelindeki toplam 119 finans merkezi değerlendirildi.

Endekse göre Hong Kong'un genel notu 11 puan artarak 760'a yükseldi ve birinciyle arasındaki not farkı azaldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi sözcüsü, endekste Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olarak lider konumu ve güçlü yönlerinin tam olarak ortaya konulduğunu söyledi. Endekse göre Hong Kong, "insan sermayesi", "altyapı" ve "mali sektör gelişimi" alanlarında dünya ikinciliğine, "iş ortamı" ve "itibar ve genel" alanlarındaysa dünya üçüncülüğüne yükseldi.

Çeşitli finans endüstrisi sektörlerinde de en üst sıralarda yer alan Hong Kong, "yatırım yönetimi", "sigorta" ve "finans" alanlarında dünya genelinde birinci sırada yer alırken, "bankacılık" alanında ise dünya genelinde üçüncü oldu. Finans merkezlerini sundukları finans teknolojisi hizmetleri açısından da değerlendiren endekste, Hong Kong bu bağlamda beş basamak tırmanarak dünyada dördüncü sıraya yükseldi.

Sözcü, ülkenin güçlü desteğiyle Hong Kong'un "süper bağlayıcı" ve "süper katma değer sağlayıcı" rollerini yerine getirebilmek için "bir ülke, iki sistem" ilkesinin sağladığı avantajlardan yararlanmaya devam edeceğini, ulusal kalkınmaya aktif şekilde entegre olacağını ve uluslararası etkileşim ve işbirliğini derinleştireceğini söyledi.

Küresel Finans Merkezleri Endeksi, 2007 yılından bu yana mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hong Kong, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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