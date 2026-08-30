Hong Kong, Tibet İçin 50 Milyon HKD Yardım Ayırdı - Son Dakika
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Hong Kong, Tibet İçin 50 Milyon HKD Yardım Ayırdı

Hong Kong, Tibet İçin 50 Milyon HKD Yardım Ayırdı
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Hong Kong Başkanı John Lee, Tibet'teki heyelan sonrası 50 milyon HKD yardım ayırdığını açıkladı.

HONG KONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nı vuran heyelanın ardından afet yardım fonundan 50 milyon Hong Kong dolarlık (yaklaşık 6,37 milyon ABD doları) kaynak ayırdıklarını söyledi.

Lee cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arama kurtarma çalışmalarının güvenli ve sorunsuz ilerlemesini temenni eden Lee, afetten etkilenenlere zorlukların üstesinden gelmeleri için zaman kaybetmeden destek sağlanmasını diledi.

Lee ayrıca, Afet Yardım Fonu Danışma Komitesi'nin fon başvurularını hızla işleme alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hong Kong, Tibet İçin 50 Milyon HKD Yardım Ayırdı - Son Dakika

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