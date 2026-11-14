Hong Kong yönetimi GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,8'e yükseltti - Son Dakika
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Hong Kong yönetimi GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,8'e yükseltti

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Hong Kong yönetimi GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,8\'e yükseltti
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, reel GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,8'e çıkardı. İlk üç çeyrekte ekonomi yüzde 5,1, üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü; mal ihracatı temmuz-eylül döneminde yüzde 30,3 arttı.

HONG KONG, 14 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong, ilk üç çeyrekteki olumlu ekonomik performans ve son çeyrekte beklenen büyüme ivmesinin desteğiyle, reel gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) büyüme tahminini önceki yüzde 3,5 ile 4,5 aralığından yüzde 4,8'e yükseltti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada, ilk üç çeyreğin toplamında reel GSYİH'nin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 büyüdüğünü ve bunun son beş yılın en hızlı büyüme oranı olduğunu bildirdi.

Resmi verilere göre, dış ticaretteki daha hızlı büyüme ve güçlü iç talebin desteğiyle, Hong Kong'un reel GSYİH büyümesi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2'ye yükseldi.

Hong Kong'un mal ihracatı temmuz-eylül döneminde reel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarken, hizmet ihracatı yüzde 4,3 yükseldi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinden bir yetkili, hizmet ihracatı ve iç talebin büyümenin itici güçleri olacağına dikkati çekerek, Hong Kong ekonomisinin yılı güçlü bir performansla tamamlamasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Hong KongEkonomiFinansGüncelEylülSon Dakika

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