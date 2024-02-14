Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, bir günde rekor yolcu sayısına ulaştı

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GUANGZHOU, 14 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong-Zhuhai- Makao Köprüsü'nün (HZMB) Zhuhai limanı, Salı günü 144.000'in üzerinde gelen ve giden yolcuyla, açılışından bu yana bir gün içerisinde hizmet verilen en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü sınır denetim istasyonunun verilerine göre bu sayı, 130.000 yolcuyla bir gün önce kırılan günlük yolcu rekorunu geride bıraktı.

Dünyanın en uzun köprü ve tünel deniz geçişi olan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nden, Salı günü 18.000'i aşkın gelen ve giden araç geçişi yapıldığı kaydedildi.

55 kilometre uzunluğuna sahip Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ülkenin güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Zhuhai şehri ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni birbirine bağlıyor. Köprü, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne muazzam ekonomik fırsatlar ve faydalar getirdi.