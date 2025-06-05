Hopa'da Emekliler Geçim Sıkıntısından Yakındı: "Kurban Alamıyoruz, Ekmeği Veresiye Alıyoruz"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa'da emekliler, piyasadaki yüksek fiyatlardan şikayet etti. Bir emekli, "Bakın, piyasayı görmüyor musunuz? Kurban alamıyoruz. Marketten veresiye ekmek alıyoruz, ekmek alacak paramız yok" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde emekliler ve küçük üreticiler, hayat pahalılığına ve artan geçim zorluklarına dikkati çekti. Kurban Bayramı'yla birlikte ekonomik sıkıntılar daha da görünür hale gelirken, birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olduklarını dile getiriyor. Yıllarca çalışıp emekli olmuş vatandaşlar, aldıkları maaşlarla ay sonunu getiremediklerini, gıda ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını bile borçla karşıladıklarını ifade ediyorlar.

Bir emekli vatandaş, ekonomik tabloyu şu sözlerle anlattı:

" Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bakın, piyasayı görmüyor musunuz? Kurban alamıyoruz. Marketten veresiye ekmek alıyoruz, ekmek alacak paramız yok. Çayın fiyatı düşük, piyasa allak bullak. Daha ne diyeyim, yaşamak çok zor. 14 bin lira emekli maaşıyla nasıl geçineceğim ben? Ekmeği bile veresiye alıyoruz."

"Ekonomi bitti herkes bankalara borçlu"

Emekli Feyzullah Altunkaya ise kurbanlık alırken bile borçlandığını dile getirerek, "Kurban aldık ama veresiye aldık. Evet, çay parasıyla veresiye aldık. Ne yapalım? Zaten çay parasının yarısı işçiye gitti. Bu sene zarar ettik" dedi.

Bir diğer Hopalı emekli vatandaş Çetin Aydemir de emekli maaşlarının yetersizliğine dikkati çekerek, "Emekli maaşıyla kurban nasıl alalım? Kurban olmuş 17-18 bin lira. Emekli maaşını geçiyor. Ekonomi diye bir şey kalmadı, ekonomi bitmiş. Herkes bankalara borçlu durumda" diye konuştu.