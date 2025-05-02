Horasan'da Muhtarlara Madde Bağımlılığı Semineri

Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandama ekiplerince 34 mahalle muhtarına madde bağımlığı ve mücadele yöntemleri semineri verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Horasan Kaymakamlığı Konferans Salonunda, ilçeye bağlı 34 mahalle muhtarının katıldığı seminerde, madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, erken uyarı işaretleri, aile ve toplumun rolü ile kolluk kuvvetlerinin destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.