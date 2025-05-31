Horgos Limanı\'ndan 4000. Yük Treni Seferi

URUMQİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir demiryolu merkezi olan Horgos Limanı'nda perşembe günü elektronik ve mekanik ürünlerle yüklü bir trenin Almanya'nın Duisburg kentine doğru yola çıkmasıyla bu yıl limandan geçen Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni sayısını 4.000'i aştı.

Çin Demiryolları Urumqi Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre Horgos Demiryolu Limanı'ndan bugüne kadar 18 ülkedeki 46 şehir ve bölgeyi birbirine bağlayan 87 operasyonel güzergahta 46.000'den fazla Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni seferi gerçekleştirildi.

Çin- Kazakistan sınırında yer alan Horgos Limanı ve Alataw Geçidi olarak da bilinen Alashankou Limanı, Xinjiang'ın iki ana demiryolu geçidi olarak öne çıkıyor.

Daha önce açıklanan verilere göre Alashankou Limanı, pazartesi günü itibarıyla bu yıl aralarında Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu 21 ülkeyi birbirine bağlayan 123 güzergahta 3.000'in üzerinde Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni seferi gerçekleştirmiş durumda.

Bu iki demiryolu limanındaki yük hacmi son üç yılda çift haneli büyüme sergiliyor.

2024 yılında bu iki limanda 27,5 milyon ton malın işlemden geçti. Bu, bölgenin toplam kara bazlı ithalat ve ihracat hacminin yaklaşık yüzde 70'ini teşkil ediyor. Ayrıca iki limandan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı ulusal toplamın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

2024 yılında iki limandan bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 16.400 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi.