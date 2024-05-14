Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na yıldırım isabet etti

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HOUSTON, 14 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin güneyinde sert hava koşulları devam ederken, Houston Havalimanı Sistemi, Teksas eyaletinde bulunan ABD'nin en büyük dördüncü kenti Houston'daki iki büyük havalimanından biri olan William P. Hobby Havalimanı'nın pistine yıldırım isabet ettiğini duyurdu.

Yerel medya kuruluşu ABC 13'ün bildirdiğine göre, Pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen olayın ardından havalimanı yetkilileri tamir için pisti derhal kapattı. Hasarın ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bush Kıtalararası Havalimanı ve Houston William P. Hobby Havalimanı, yıldırım düşmesinden önce Houston bölgesindeki şiddetli gök gürültülü fırtınalardan dolayı halihazırda uçuşları durdurmuştu.

Sert hava koşullarının Pazartesi günü ABD'nin güney kesimlerine tehlikeli gök gürültülü fırtına, beyzbol topu büyüklüğünde dolu, yıkıcı bora, olası kasırga ve sel tehdidi getirmesi üzerine, Teksas ile Florida arasında 46 milyondan fazla kişi alarm durumuna geçti.

Yerel medyaya göre, Pazartesi günü Mississippi ve Alabama'nın bazı bölgeleri için şiddetli gök gürültülü fırtına, Mississippi'nin Hattiesburg bölgesi için ise kasırga uyarısı yapıldı.