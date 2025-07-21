HPAKANT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde heyelanın meydana geldiği alan, 21 Temmuz 2025.
Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madeninin çökmesi sonucu yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.
Polis yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, olay pazartesi sabahı Hpakant kasabasındaki madende bir duvarın çökmesi sonucu meydana geldi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hpakant'ta Maden Heyelanı: 20 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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