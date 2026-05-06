HRF, Polonya'dan Soruşturma Kararını Memnuniyetle Karşıladı

06.05.2026 03:15
Hind Rajab Vakfı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin Polonya'dan gelen soruşturmayı destekledi.

Hind Rajab Vakfı (HRF), İsrail'in Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin Polonyalı savcıların soruşturma açma kararını memnuniyetle karşıladı.

HRF tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim 2025'te Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısına ilişkin Polonyalı savcıların soruşturma açma kararı memnuniyetle karşılandı. Vakıf bu adımı silahsız sivil insani yardım misyonlarına yönelik saldırılarda hesap verebilirlik adına önemli bir adım olarak nitelendirdi.

HRF, mağdur taraf ve diğer ilgili kurumlarla birlikte 42 insani yardım gemisinin hukuka aykırı şekilde durdurulması ve 15'i Polonya bayraklı gemi ile 4 Polonya vatandaşının da aralarında bulunduğu 462 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ek deliller sundu.

Operasyona karıştığı iddia edilen kişilerin rol ve sorumluluklarını belirleyen ayrıntılı bir komuta zinciri analizi gerçekleştiren HRF, bu bilgileri soruşturmanın yalnızca iddia edilen suçları değil, bunları planlayan, kolaylaştıran ve gerçekleştiren kişilerin tamamını kapsamasını sağlamak amacıyla Polonya makamlarına sundu.

Açıklamada görüşüne yer verilen insan hakları savunucusu Nina Ptak, şunları kaydetti:

"Bu şikayet tek bir kaçırma ya da hapis olayıyla ilgili değil, Filistin'den Lübnan'a ve İran'a kadar, dünyanın sessizlik ya da yarım önlemlerle karşılık verdiği sürece kontrolsüz biçimde tırmanan İsrail'in cezasızlığına karşı bir meydan okumadır. Bu yalnızca bizim için adalet meselesi değil, aynı zamanda dünyanın dikkatini en başından beri olması gereken yere, şiddete, insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kalan Filistinlilere yeniden dikkati çekmekle ilgilidir. İsrail'in yakın zamanda idam cezası yasasını kabul etmesinin ardından aciliyet daha da artmıştır, çünkü bu yasanın etkileri neredeyse tamamen Filistinlileri etkileyecektir."

HRF Dava Birimi Başkanı Natacha Bracq ise Polonya makamlarını bu soruşturmayı açtıkları için takdir ettiklerini aktararak, "HRF, Filistinlilere karşı işlenen uluslararası suçlardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

HRF, konuyla ilgili İngiltere'de halihazırda hukuki davaların açıldığını ve üçüncü bir ülkede hazırlıkların sürdüğünü, Gazze'ye giden insani misyonlara yönelik saldırılar konusunda hesap verebilirlik arayışının sürdüğünü bildirdi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim 2025 akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

