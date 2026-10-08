HRF, Sde Teiman işkencelerinde İMA'yı ve sağlık personelini UCM'ye şikayet etti - Son Dakika
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HRF, Sde Teiman işkencelerinde İMA'yı ve sağlık personelini UCM'ye şikayet etti

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HRF, Sde Teiman'da Filistinlilere yönelik işkence ve ölümlerde rolü bulunan İsrail Tabipler Birliği (IMA) yöneticileri ve sağlık personeli hakkında UCM'ye başvurdu. Başvuruda, 7 Ekim 2023'ten bu yana ihlallerin savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım teşkil ettiği belirtildi.

Hind Rajab Vakfı (HRF), İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere yönelik işkence, kötü muamele ve ölümlerde rolü bulunan yetkililer, İsrail Tabipler Birliği (IMA) yöneticileri ve sağlık personeli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Brüksel merkezli HRF'den yapılan açıklamada, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere yönelik muameleye ilişkin Roma Statüsü'nün 15. maddesi kapsamında UCM Savcılığına başvuru sunulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, başvurunun bir bölümü doğrudan IMA'nın rolüne ayrıldı.

İsrail Sağlık ve Savunma bakanlıkları yetkilileri, IMA, sağlık çalışanları ve hastane yöneticilerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Sde Teiman'da tutulan Filistinlilere yönelik ihlallere karışmasının soruşturulmasının talep edildiği belirtilen başvuruda, belgelenen eylemlerin Roma Statüsü uyarınca savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım fiilleri teşkil ettiği vurgulandı.

Başvuruda, soruşturulması istenen isimler arasında eski Sağlık Bakanları Moshe Arbel ve Uriel Busso, IMA Başkanı Prof. Zion Hagay, İsrail'deki doktorların yüzde 90'ından fazlasını temsil eden IMA Üst Yöneticisi (CEO) Leah Wapner ve IMA Etik Kurulu Başkanı Dr. Yosef Walfisch'in de bulunduğu kaydedildi.

WMA ve ulusal tabip birliklerine de başvurunun bir kopyası iletildi.

Suç duyurusu 7-10 Ekim'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde toplanan ve IMA'nın da kurucu üyelerinden olduğu Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Kurulu'nun olduğu döneme denk getirildi.

Haziranda The Lancet dergisinde yayımlanan bir dilekçeyle 1300'den fazla sağlık profesyoneli ve kuruluşu WMA'ya IMA'nın üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulundu.

Sde Teiman'daki işkenceler

Negev Çölü'ndeki askeri üs Sde Teiman'da Ekim 2023'ten bu yana çoğu sivil binlerce Gazzeli Filistinli "yasa dışı savaşan" statüsüyle, suçlama ve yargılama olmaksızın tutuluyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı 19 Aralık 2023'te yayımladığı yönergeyle, tutukluların kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde tedavi edilmesini, sağlık personelinin isimlerini gizleyerek tıbbi kayıtları yalnızca unvanlarıyla imzalamasını ve sivil hastanelere sevklerin yalnızca hayati tehlike durumlarıyla sınırlandırılmasını istedi.

Nisan 2024'te Sde Teiman'da çalışan bir doktorun, bir hafta içinde iki tutuklunun kelepçe kaynaklı yaralanmalar nedeniyle bacaklarının kesildiğini yetkililere bildirdiği hatırlatılarak Kasım 2025 itibarıyla tesiste en az 29 tutuklu fiziksel şiddet, tıbbi ihmal ya da her ikisi nedeniyle hayatını kaybetti.

IMA Nisan 2024'te The American Journal of Bioethics dergisinde yayımladığı mektupta, Sde Teiman'daki tutukluların "uygun tıbbi bakımı aldığını" savundu.

HRF Kurucusu ve Başkanı Diyab Ebu Cahcah, yaptığı açıklamada, İsrail tıp camiasının Rotterdam'daki genel kurulda "hiçbir şey olmamış gibi" yer aldığını belirterek, "Filistinli tutuklulara yönelik işkenceyi 'uygun tıbbi bakım' olarak nitelendiren birlik, şimdi tıp etiğini tartışan delegeler arasında oturuyor. WMA, işkenceye kurumsal kılıf sağlayan bir birliğin neden hala masasında olduğunun hesabını vermeli." ifadesini kullandı.

HRF, Gazze'deki ihlallere doğrudan katılan çifte vatandaşlığa sahip İsrailli sağlık çalışanları hakkında da vatandaşı oldukları ülkelerin savcılıklarına başvurmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA
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