Hristodulidis Kazakistan'ı Ziyaret Edecek
Hristodulidis Kazakistan'ı Ziyaret Edecek

01.06.2026 17:25
GRKY Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak ve birçok görüşme yapacak.

(ANKARA) -Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRKY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, yarın Kazakistan'ı ziyaret edecek. Ziyaret, GRKY'de bir cumhurbaşkanının Kazakistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

GRKY'den yapılan açıklamaya göre; Hristodulidis'e ziyaret sırasında bakanlar ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı bir heyet eşlik edecek. Hristodulidis ve beraberindeki heyetin GRKY ve Kazakistan arasındaki ilk direkt uçuşla yarın Kazakistan'a gitmesi planlanıyor.

Hristodulidis'in çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile baş başa görüşme yapması, ardından iki ülke heyetleri arasında geniş kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKAYEV'DEN HRİSTODULİDİS'E "DOSTLUK NİŞANI" MADALYASI

Açıklamaya göre Tokayev, Hristodulidis'e "Dostluk Nişanı" devlet madalyasını takdim edecek. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Hristodulidis'in Astana'da "Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu"na katılması ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Alem A.I. Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

Hristodulidis'in ayrıca Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Kosherbayev'in katılımıyla Astana'da Lefkoşa Büyükelçiliği'nin açılışını yapacağı belirtildi.

GRKY heyetinde GRKY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Enerji Bakanı Michalis Damianos ve diğer üst düzey yetkililerin de yer alması, GRKY heyetinin perşembe günü Kazakistan ziyaretini tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
