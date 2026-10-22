Hristodulidis, ortak savunma maddesi için von der Leyen'e mektup gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hristodulidis, ortak savunma maddesi için von der Leyen'e mektup gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY Lideri Hristodulidis, Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrası için von der Leyen'e mektup gönderip tartışmaların yeniden gündeme alınmasını istedi. Bir AB yetkilisi, yakın zamanda yapılacak AB liderler zirvelerinde maddenin ele alınmasının planlanmadığını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, Birliğin ortak savunma maddesi hakkındaki tartışmaların yeniden gündeme alınmasını talep ettiği bildirildi.

Politico'nun haberine göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkeler arasında karşılıklı yardım yükümlülüğünü ele alan 42. maddesinin 7. fıkrasına ilişkin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdi.

Hristodulidis, ortak savunma maddesinin "özellikle jeopolitik belirsizlik dönemlerinde, AB ve üye ülkeleri için çok önemli" olduğunu belirtti.

Söz konusu maddeye ilişkin AB'nin ilgili organlarında tartışmaların yeniden başlatılması isteğini ifade eden Hristodulidis, "Bu nedenle değerlendirme aşamasındaki öneriler hakkında güncel bilgi verilmesini ve atılacak adımlara ilişkin bir takvim sunulmasını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir AB yetkilisi, yakın zamanda yapılacak AB liderler zirvelerinin hiçbirinde maddenin ele alınmasının planlanmadığını aktardı.

Saldırıya uğrayan üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlanması öngörülüyor

AB'nin kurucu anlaşmalarından Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrası, AB ülkelerinin saldırıya uğrayan bir üye ülkeye tüm imkanlarla yardım sağlamasını öngörüyor. Şimdiye kadar sadece Fransa, Kasım 2015'teki terör saldırılarından sonra bu madde aracılığıyla üye ülkelerden yardım talep etmişti.

GKRY'de bulunan İngiliz askeri üssüne 2 Mart'ta insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapılmasının ardından söz konusu madde tekrar gündeme gelmiş ancak herhangi bir somut gelişme yaşanmamıştı.

Von der Leyen, maddeye ilişkin 27 Nisan'daki açıklamasında, karşılıklı yardım yükümlülüğünün zaten geçerli olduğunu, asıl meselenin bu yükümlülüğün nasıl ve hangi kapasiteyle hayata geçirileceği olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:28:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Hristodulidis, ortak savunma maddesi için von der Leyen'e mektup gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei