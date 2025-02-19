HSK, Gezi Parkı Soruşturmasında Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Soruşturma Başlattı

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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz edip, İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, 'Şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı' gerekçesiyle tahliye kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HSK 1'inci Dairesi, tahliye kararı veren İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına karar verdi.