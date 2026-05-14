HSK Heyetinden Bitlis Valisine Ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret etti.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, ziyarette HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile HSK 1. ve 2. Daire üyeleri Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Sait Özdemir, Alişan Tiryaki ve Çetin Arslan da yer aldı.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, yargı hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Karakaya, ziyaretlerinden dolayı Aydoğdu ve kurul üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş ve Tatvan Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı da bulundu.