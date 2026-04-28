HSK kararnamesiyle Tunceli'ye atanan kadın başsavcı Gülistan Doku dosyasını yeniden açtı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Ebru Cansu, Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olarak göreve başlayınca Gülistan Doku dosyasını yeniden ele aldı. Başsavcı Cansu'nun talimatıyla, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen JASAT personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Bu ekip, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün ve öncesine ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtlarını topladı. Dosyaya, ana arterler de dahil olmak üzere 70 farklı KGYS kamerasından toplam 700 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüsü eklendi. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek üzere geldiği kafenin nereden geldiği, kafe çıkışı ve öğretmenine gidişi saniye saniye incelendi. Dosyada şüphelilerin HTS ve PTS kayıtları da analiz edilerek soruşturma genişletildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde 17 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi. ABD'de bulunan ve dosyada şüpheli konumunda olan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eski erkek arkadaş Zeinal Abarakov ile ailesinden Engin ve Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın ailesinden Celal Altaş ve Nursen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve Tuncay Sonel'in eski koruması Şükrü Eroğlu ise 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlarından tutuklandı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle Ferhat Güven 'Yağma' suçundan cezaevine gönderildi. Hastane kayıtlarının silinmesi iddiasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçundan tutuklandı. Dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Tuncay Sonel ise birden fazla bilişim ve belge suçundan tutuklandı. Şüpheliler U. A. ile Munzur Üniversitesi'nden S. G. ve S. Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan ABD'deki Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları basına yansıdı. Mesajlarda birbirlerini suçlayan, hakaret eden ve tehditlerde bulunan baba-oğulun konuşmaları dikkat çekti. Umut Altaş: 'Sen öyle kolay sanıyorsun dimi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak heh, Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum.' Celal Altaş: 'Oldu. Dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin.' Umut Altaş: 'Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi.' Celal Altaş: 'Neyi anlatırsın?' Umut Altaş: 'Beni Amerika'ya niye yolladığınızı.' Celal Altaş: 'Niye yollamışız, söyle niye yolladık seni. Senin her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.' Umut Altaş: 'Hahaha' Celal Altaş: 'Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.' Umut Altaş: 'Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.' Celal Altaş: 'Şimdi ben gidip bu yazışmayı Savcı Hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.' Umut Altaş: 'Ulan' Celal Altaş: 'Şerefsiz çakal.' Umut Altaş: 'Senden önce... Hatta dur. Bekle biraz olduğun yerde kal. Ellerini bağla arkadan bakalım kim kimi aldırıyor. Yüce Celal seni.' Celal Altaş: 'Sen o işin içindesin değil mi y...' Umut Altaş: 'Bekle bekle y... He.' Celal Altaş: 'Senin de o şerefsizin de Allah belasını versin.' Umut Altaş: 'Olum kim yer bu numaralarını. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.' Celal Altaş: 'İnşallah öt her şeyi. Hadi oğlum benim.' Umut Altaş: 'Ah Celalim ah bir de mağdur, üzgün vicdanlı baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende.' Celal Altaş: 'Kime satmışım?' Yazışmaların ardından ertesi gün Celal Altaş'ın oğluna 'Günaydın babam. Seni çok seviyorum' mesajı attığı ancak mesajın tek tık olduğu ve yapılan aramalara cevap alınamadığı görüldü.