HSO, Sakarya Zaferi\'nin 105. yılını "Yankılı Tepeler" konseriyle andı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası (HSO), Sakarya Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla "Yankılı Tepeler" adlı senfonik kantatı sanatseverlerle buluşturdu.

Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen konserde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verilen mücadele müzik, şiir ve sahne anlatımıyla ele alındı.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki konserde soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Barış Yanç ve bariton Arda Aktar solist olarak sahne alırken eserin anlatıcılığını Okan Şenozan üstlendi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. Sınıf Korosu ve Saygun Filarmoni Korosu'nun yer aldığı konserin koro şefliğini Çiğdem Aytepe ve İlknur Özal Göncü üstlendi. Konserde başkemancı olarak Burcu Zorlu görev yaptı.

Konser öncesinde fuaye alanında, dernek tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan görsellerden oluşan sergi düzenlendi.

Dernek yetkilileri, sergiyi gezen ziyaretçilere savaşın yaşandığı bölgeler, cephede verilen mücadele ve muharebenin tarihi önemine ilişkin bilgi verdi.

Sakarya şehitleri dakikalarca alkışlandı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece süren mücadelesini konu alan eserde, savaşın simge mekanları arasında yer alan Namazgah Tepe ve Dua Tepe üzerinden cephede yaşananlar, askerlerin fedakarlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

Eserde, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında büyük kayıplar veren 190. Alay'ın askerlerinin kahramanlıklarına da yer verildi.

Konserin sonunda muharebede şehit düşen askerlerin isimleri, memleketleriyle birlikte sahnedeki ekrana yansıtıldı.

Şehitlerin isimleri ekranda akmaya devam ederken salondaki sanatseverler ayağa kalkarak alkışlamaya başladı. Dakikalarca süren alkışlar, şehitlerin isimlerinin gösterimi tamamlanana kadar devam etti.

Programın sonunda "Biz Atatürk Gençleriyiz" marşı seslendirildi.