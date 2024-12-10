HTŞ'den Savaş Suçlularına Hesap Sorulacak

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(ANKARA) - HTŞ terör örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye halkına işkence yapan suçluların listesini yayınlayacaklarını belirterek, "Suriye halkına işkence yapan suçlulardan, katillerden, güvenlik ve ordu görevlilerinden hesap sormakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Colani (gerçek adı Ahmed el Şaraa), Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye halkına işkence eden ve edilmesine karışan eski üst düzey yetkililerin bir listesini yayınlayacaklarını açıkladı. Savaş suçlularının peşine düşeceklerini ve kaçtıkları ülkelerden teslim edilmelerini isteyeceklerini ifade eden Colani, "Suriye halkına işkence yapan suçlulardan, katillerden, güvenlik ve ordu görevlilerinden hesap sormakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Savaş suçlarına karışan üst düzey ordu ve güvenlik görevlileri hakkında bilgi veren herkese ödül vereceklerini belirten Colani, "zorunlu hizmette olan" ve "elleri Suriye halkının kanıyla lekelenmemiş askerler" için af teklifinin devam ettiğini bildirdi.