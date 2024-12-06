HTŞ Telbise'yi Ele Geçirdi

Güncel

(ANKARA) - Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar Hama'nın ardından Humus vilayetindeki Telbise kentine girdi. Telbise'nin kontrolünü alan silahlı gruplar kritik önemdeki kıyı vilayeti Tartus'a bağlanan M1 karayoluna 7 kilometre yaklaştı.

Yerel kaynaklar Suriye'de HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Humus vilayetindeki Telbise kentine girdiğini aktardı. Telbise'nin kontrolünü alan silahlı gruplar Rusya'nın da deniz üssünün bulunduğu kıyı vilayeti Tartus'a bağlanan M1 karayoluna 7 kilometre, Humus şehir merkezine ise 10 kilometre yaklaştı.

HTŞ lideri Muhammed el-Colani ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda HTŞ ve beraberindeki silahlı grupların bu hafta Şam hükümetinin kontrolündeki Humus'u da ele geçirerek nihai amaçlarının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek olduğunu söyledi. HTŞ ve beraberindeki silahlı gruplar dün de Hama şehir merkezinin kontrolünü ele geçirmişti.